Сборная Англии со счетом 6:4 обыграла команду Франции в мачте ЧМ за третье место

Первый тайм завершился со счетом 4:0 в пользу Англии. Голы забили Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18) и Букайо Сака (37; 45+1). На 87-й минуте Букайо Сака забил еще один гол с пенальти. Шестой гол забил Джуд Беллингем на восьмой минуте дополнительного времени второго тайма.