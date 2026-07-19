Уведомления о налогах начнут приходить на «Госуслуги»: подробности

С августа в России планируют ввести систему автоматического направления налоговых уведомлений на «Госуслуги». Гражданам для этого не придется подавать заявления. Так сообщил депутат Госдумы Александр Демин в интервью ТАСС.
Парламентарий пояснил, что уведомления будут направлены на портал тем, у кого есть подтвержденная учетная запись. Они считаются полученными с момента размещения, указал депутат. Если россиянин не пользуется «Госуслугами», ему направят соответствующее сообщение заказным письмом.
«[Планируется] переход на автоматическое направление налоговых уведомлений через портал Госуслуги с 1 августа 2026 года», — проинформировал Александр Демин.
Совет Федерации уже одобрил закон, разрешающий доставлять платежные документы за ЖКУ в личный кабинет пользователей. Положение вошло в пакет мер, разработанных для поддержки федерального почтового оператора.