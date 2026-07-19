В России появится кулинарный словарь русского языка

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кулинарный словарь, в котором будут собраны русские названия блюд и кулинарных техник, готовится к включению в ГОСТ «Традиционная русская кухня», рассказала РИА Новости автор федерального проекта «Гастрономическая карта России», куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.
«Сейчас в рабочей группе Минпромторга России пишем кулинарный словарь русского языка. Надо вспоминать и возвращать в активное употребление многие наши слова. Яйцо пашот — по-французски, а у нас — выпускные яйца», — рассказала Шаповалова.
Она объяснила, что русское название происходит от способа приготовления — яйцо без скорлупы аккуратно выпускают в горячую воду.
«Сразу представляю, как запестрят заголовки — “странные русские названия”. Комичное, смешное и странное слово “скрэмбл” повсюду, это же насилие над речевым аппаратом русских людей. Предлагаю есть на завтрак русскую болтунью. Наш русский язык — это наше достояние. Нужно знать меру и понимать, что некоторые заимствования не имеют аналога в русском языке, и многое нами намеренно и не намеренно забыто», — уверена Шаповалова.
Гастроэксперт рассказала, что она по образованию лингвист и преподаватель английского языка, а чтобы отыскать исконно русские названия блюд, ей приходится проводить целые изыскания. Однако это важная работа, которая поможет больше ценить свои корни.
Шаповалова считает, что русская кухня сейчас должна получить официальный статус культурного нематериального наследия, а для этого необходимо поддерживать предпринимателей, которые занимаются этим направлением.