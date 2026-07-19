В Роскачестве объяснили, как не ошибиться при выборе черешни

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. При выборе черешни не стоит доверять только цвету — темные ягоды часто скрывают дефекты. О том, на что обратить внимание, агентству «Прайм» рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.
«Насыщенный цвет черешни визуально маскирует мелкие помятости и вмятины. Такие повреждения ускоряют порчу ягоды, и риск купить нележкий товар возрастает», — пояснила она.
Главный показатель свежести — зеленая упругая плодоножка. Сухой или темный хвостик говорит о переспелости или длительном хранении. Сама ягода должна быть плотной, глянцевой, без трещин и подтеков. Матовая поверхность — признак давнего сбора.
Светлые сорта могут быть сладкими, но если ягода по сорту должна быть темной, а выглядит бледной — она недозрелая и будет кислой. При покупке важно проверять дно упаковки на наличие подтеков и раздавленных ягод, заключила Завьялова.