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В Роскачестве объяснили, как не ошибиться при выборе черешни

Роскачество: черешня должна быть плотной, глянцевой, без трещин и подтеков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. При выборе черешни не стоит доверять только цвету — темные ягоды часто скрывают дефекты. О том, на что обратить внимание, агентству «Прайм» рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

«Насыщенный цвет черешни визуально маскирует мелкие помятости и вмятины. Такие повреждения ускоряют порчу ягоды, и риск купить нележкий товар возрастает», — пояснила она.

Главный показатель свежести — зеленая упругая плодоножка. Сухой или темный хвостик говорит о переспелости или длительном хранении. Сама ягода должна быть плотной, глянцевой, без трещин и подтеков. Матовая поверхность — признак давнего сбора.

Светлые сорта могут быть сладкими, но если ягода по сорту должна быть темной, а выглядит бледной — она недозрелая и будет кислой. При покупке важно проверять дно упаковки на наличие подтеков и раздавленных ягод, заключила Завьялова.