Англичане и французы побили рекорд по голам в матчах за третье место ЧМ

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Сборные Англии и Франции установили новый рекорд по количеству забитых мячей в матчах за третье место чемпионатов мира по футболу.
Встреча завершилась победой англичан со счетом 6:4.
Ранее самый результативный матч за третье место состоялся на турнире 1958 года. Тогда сборная Франции разгромила команду ФРГ (6:3). Больше всех голов в одном матче чемпионата мира было забито на турнире 1954 года. Австрийцы со счетом 7:5 победили швейцарцев.
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