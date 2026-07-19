Англичане и французы побили рекорд по голам в матчах за третье место ЧМ

Ранее самый результативный матч за третье место состоялся на турнире 1958 года. Тогда сборная Франции разгромила команду ФРГ (6:3). Больше всех голов в одном матче чемпионата мира было забито на турнире 1954 года. Австрийцы со счетом 7:5 победили швейцарцев.