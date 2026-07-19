Глава Пентагона прокомментировал гибель американских военных при атаке Ирана

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что гибель двух американских военнослужащих в Иордании усилила решимость Вашингтона противостоять Ирану.
«Их жертва лишь укрепляет нашу решимость», — написал американский министр в социальной сети X.
Хегсет сделал заявление после публикации сообщения Центрального командования Вооруженных сил США о гибели двух военнослужащих в ходе отражения атаки Ирана с применением баллистических ракет и беспилотников.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 19 июля военные США начали очередную серию ударов по территории Ирана. Вашингтон хочет ослабить Тегеран из-за угроз судоходству в Ормузском проливе. ВС США отметили, что намерены «наказать КСИР» за атаки на американских военных в Иордании.