Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Пентагона прокомментировал гибель американских военных при атаке Ирана

Хегсет: гибель американских военных от удара Ирана укрепит решимость США.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что гибель двух американских военнослужащих в Иордании усилила решимость Вашингтона противостоять Ирану.

«Их жертва лишь укрепляет нашу решимость», — написал американский министр в социальной сети X.

Хегсет сделал заявление после публикации сообщения Центрального командования Вооруженных сил США о гибели двух военнослужащих в ходе отражения атаки Ирана с применением баллистических ракет и беспилотников.

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 19 июля военные США начали очередную серию ударов по территории Ирана. Вашингтон хочет ослабить Тегеран из-за угроз судоходству в Ормузском проливе. ВС США отметили, что намерены «наказать КСИР» за атаки на американских военных в Иордании.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше