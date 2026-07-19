Врач рассказал, как защититься от жары

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россиянам, чтобы лучше переносить жаркую погоду, стоит пить примерно 1,5−2 литра воды в день, обязательно наносить солнцезащитный крем за 15−30 минут до выхода на улицу и носить свободную светлую одежду и головной убор, рассказал РИА Новости врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алексей Абызов.
«В целях профилактики вредного воздействия жары на организм, важно соблюдать несколько правил. В первую очередь необходимо поддерживать водный режим, чтобы избежать обезвоживания. Взрослым рекомендуется выпивать примерно 1,5−2 литра жидкости в сутки, при отсутствии противопоказаний», — сказал он.
При высоких физических нагрузках или обильном потоотделении объем питья стоит увеличить еще на 500−1000 мл. При этом следует исключить употребление сладких и алкогольных напитков, так как они усиливают потерю жидкости организмом.
Кроме того, нужно обязательно использовать солнцезащитный крем — его стоит наносить на открытые участки кожи за 15−30 минут до выхода на улицу. Для пеших прогулок по городу рекомендуется выбирать средства с SPF-фактором не ниже 30, а при длительном пребывании на солнце, например, в горах или на пляже — не менее 50.
«Желательно носить свободную светлую одежду и головной убор. Физическую активность на открытом воздухе лучше перенести на утро или вечер, избегая самого жаркого времени с 10 до 16 часов», — рассказывает Абызов.
Тем, кто работает на улице, врач советует делать регулярные перерывы, укрываясь в тени или в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, чтобы снизить риск перегрева.