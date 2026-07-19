Врач рассказал, как защититься от жары

Кроме того, нужно обязательно использовать солнцезащитный крем — его стоит наносить на открытые участки кожи за 15−30 минут до выхода на улицу. Для пеших прогулок по городу рекомендуется выбирать средства с SPF-фактором не ниже 30, а при длительном пребывании на солнце, например, в горах или на пляже — не менее 50.