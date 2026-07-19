В Венесуэле для пострадавших от землетрясения детей приготовили огромный торт

КАРАКАС, 19 июля. /ТАСС/. Большой торт для детей, пострадавших от разрушительного землетрясения, приготовлен в Венесуэле. Об этом сообщил телеканал Globovisi? n.
По его информации, приготовивший угощение вместе с группой из 50 волонтеров фонд «Цвет надежды» раздаст его детям, находящимся после удара стихии во временных лагерях в Каракасе. Торт длиной около 8 м и шириной 1,2 м выдержан в цветах государственного флага страны. 19 июля, когда в Боливарианской Республике отмечают День защиты детей, планируется раздать 3 тыс. его кусочков.
Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня, с разницей примерно в 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По данным на 18 июля, погибли 5 119 человек, 16 740 получили травмы, 17 907 лишились крова, полностью разрушено 190 зданий, 856 значительно повреждены. 21 470 человек размещены в 107 временных лагерях. В ходе поисковых операций спасены 6 462 человека. После землетрясения было зарегистрировано 1 350 афтершоков.