Минпросвещения предложило изменить порядок проведения олимпиады школьников

Уточняется, что одно из предложенных изменений касается недопущения повторного участия в соответствующем этапе олимпиады текущего учебного года по одному и тому же предмету одного и того же участника. Это ограничение лишит возможности недобросовестных участников переходить из одного региона в другой, надеясь показать лучший результат.