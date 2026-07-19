Сборная Англии обыграла команду Франции и заняла третье место на ЧМ-2026

Английская команда со счетом 6:4 одержала победу над сборной Франции в матче за третье место чемпионата мира по футболу. Матч состоялся в Майами.
Забитыми мячами в составе англичан отметились Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18), Букайо Сака (37, 45+1, 87) и Джуд Беллингем (90+8). У французов отличились Килиан Мбаппе (48, 66), Брэдли Барколя (54) и Усман Дембеле (90+6).
В финале ЧМ-2026 встретятся команды Аргентины и Испании. Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени. Действующими победителями турнира являются аргентинцы, которые в решающей игре предыдущего мундиаля в серии пенальти одержали победу над французами.
Российская сборная по футболу под руководством Валерия Карпина вошла в топ-30 команд, которые могут выиграть чемпионат мира 2030 года. Об этом 17 июля сообщил Telegram-канал «Mash на спорте», ссылаясь на иностранных букмекеров.
Авторы публикации отметили, что по этому показателю российская команда обошла Египет, Украину, Шотландию, Уэльс и команду-открытие ЧМ-2026 Кабо-Верде.