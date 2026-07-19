Итальянские компании захотели вернуться на российский рынок: «Число трудно перечислить»

Итальянские компании заинтересованы в возвращении на перспективный российский рынок. Об этом заявил президент GIM Unimpresa Витторио Торрембини на полях генассамблеи Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ.
«Число компаний, готовых вернуться или выйти на российский рынок, трудно перечислить, как и области, в которых они представлены», — сказал президент GIM Unimpresa.
Среди заинтересованных брендов Торрембини отдельно упомянул Prada и другие крупные компании. По его словам, за четыре года действия западных санкций итальянский бизнес в России понес потери более чем на 40 млрд евро.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова приветствовать возвращение тех зарубежных брендов, которые покинули рынок, но сделали это без хамства и грязи за спиной. Он уточнил, что главным ориентиром в этом вопросе будут интересы отечественного предпринимательства.