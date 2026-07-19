Итальянские компании захотели вернуться на российский рынок: «Число трудно перечислить»

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова приветствовать возвращение тех зарубежных брендов, которые покинули рынок, но сделали это без хамства и грязи за спиной. Он уточнил, что главным ориентиром в этом вопросе будут интересы отечественного предпринимательства.