Во Владивостоке в 25-этажном доме лифты не работают почти месяц

Во Владивостоке есть проблема, которая затронула жителей 25-этажного дома — там с конца июня перестали работать все лифты. Для жителей верхних этажей, особенно пожилых людей, инвалидов и мам с колясками, это обернулось настоящей катастрофой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Подъем на 25-й этаж пешком — это большое неудобство. По словам жильцов, проблема возникла после смены управляющей компании, но официальных объяснений они так и не получили.
Ситуация привлекла внимание не только местных властей, но и федеральных. Следственные органы СК России по Приморскому краю начали доследственную проверку по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Эдуарду Трубчику доложить о ходе проверки и всех обстоятельствах.