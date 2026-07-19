Во Владивостоке в 25-этажном доме лифты не работают почти месяц

Во Владивостоке есть проблема, которая затронула жителей 25-этажного дома — там с конца июня перестали работать все лифты. Для жителей верхних этажей, особенно пожилых людей, инвалидов и мам с колясками, это обернулось настоящей катастрофой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".