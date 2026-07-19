Юрист рассказал, кому положен перерасчет пенсии

Он уточнил, что после увольнения пенсионеры, работавшие в период с 2016 по 2024 год, получают перерасчет пенсионной выплаты с учетом всех индексаций, которые были пропущены за годы работы. Такой перерасчет производится с первого числа месяца, следующего за увольнением, без подачи заявления.