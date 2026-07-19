На российских туристок напали в гостиничном номере в Грузии: что известно

Агрессивный мужчина напал на туристок из России в Кахетии, на востоке Грузии. Неизвестный ворвался в гостиничный номер и набросился на девушек с кулаками. Одна из пострадавших госпитализирована. Об этом рассказала очевидец в соцсети, пишет РИА Новости.