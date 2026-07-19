На российских туристок напали в гостиничном номере в Грузии: что известно

Агрессивный мужчина напал на туристок из России в Кахетии, на востоке Грузии. Неизвестный ворвался в гостиничный номер и набросился на девушек с кулаками. Одна из пострадавших госпитализирована. Об этом рассказала очевидец в соцсети, пишет РИА Новости.
Девушка опубликовала видео, на котором мужчина с криками врывается в номер. Она попыталась вытолкнуть агрессора в коридор. Мужчина в ответ оскорбил девушку и толкнул ее подругу. Позже неизвестный принялся бить ее по лицу.
Конфликт, по словам автора публикаций, разгорелся из-за русской речи в отеле. В итоге пострадавшую от рук мужчины девушку увезли в больницу.
В Латвии тем временем хотят полностью исключить использование русского языка в СМИ. Министр культуры Наурис Пунтулис призвал искоренить его употребление целиком, а не просто «сократить».