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На российских туристок напали в гостиничном номере в Грузии: что известно

Мужчина напал на российских туристок в гостиничном номере в Кахетии.

Источник: Комсомольская правда

Агрессивный мужчина напал на туристок из России в Кахетии, на востоке Грузии. Неизвестный ворвался в гостиничный номер и набросился на девушек с кулаками. Одна из пострадавших госпитализирована. Об этом рассказала очевидец в соцсети, пишет РИА Новости.

Девушка опубликовала видео, на котором мужчина с криками врывается в номер. Она попыталась вытолкнуть агрессора в коридор. Мужчина в ответ оскорбил девушку и толкнул ее подругу. Позже неизвестный принялся бить ее по лицу.

Конфликт, по словам автора публикаций, разгорелся из-за русской речи в отеле. В итоге пострадавшую от рук мужчины девушку увезли в больницу.

В Латвии тем временем хотят полностью исключить использование русского языка в СМИ. Министр культуры Наурис Пунтулис призвал искоренить его употребление целиком, а не просто «сократить».

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