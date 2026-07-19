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Федерация футбола Франции объявила об уходе Дешама из сборной

Специалист возглавлял национальную команду с 2012 года.

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Федерация футбола Франции объявила об уходе Дидье Дешама с поста главного тренера национальной сборной.

Ранее ТАСС сообщал, что в матче за третье место чемпионата мира французы уступили англичанам со счетом 4:6. По информации журналиста Фабрицио Романо, новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан.

Дешаму 57 лет, он возглавлял сборную Франции с 2012 года. Вместе с ним команда выиграла чемпионат мира (2018), Лигу наций (2022), а также стала серебряным призером чемпионатов Европы (2016) и мира (2022).

После успеха на чемпионате мира 2018 года Дешам стал третьим человеком, который побеждал на мировых первенствах в качестве игрока и главного тренера. Ранее таким достижением обладали бразилец Марио Загало и немец Франц Беккенбауэр. Дешам был капитаном сборной Франции на чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года, где французы завоевывали трофеи.

В качестве главного тренера специалист работал с «Монако», итальянским «Ювентусом» и французским «Марселем», который привел к победе в чемпионате страны сезона-2009/10.

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