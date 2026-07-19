Битва на Волге: «Зенит» спасся в компенсированное время и дожал «Спартак» по пенальти

После перерыва «Зенит» прибавил, проведя серию замен, и стал оказывать давление на ворота Александра Максименко. По ходу второго тайма случились два видеопросмотра возможных назначений пенальти у ворот «Спартака». Первый из них к 11-метровому не привел, а ключевой эпизод случился уже в компенсированное время, когда после вмешательства ВАР арбитр Евгений Буланов зафиксировал игру рукой вышедшего на замену защитника «Спартака» Александера Джику в борьбе с Александром Соболевым.