Битва на Волге: «Зенит» спасся в компенсированное время и дожал «Спартак» по пенальти

Прошедшая 18 июля на нижегородском стадионе «Совкомбанк Арена» битва на Волге за Суперкубок оправдала ожидания: при аншлаге в 42 тысячи зрителей «Спартак» и «Зенит» выдали напряженный матч с обилием острых моментов.
В первом тайме красно-белые выглядели активнее соперника, агрессивно прессинговали, и на 25-й минуте Кристофер Мартинс открыл счет, первым успев на добивание после удара Пабло Солари.
После перерыва «Зенит» прибавил, проведя серию замен, и стал оказывать давление на ворота Александра Максименко. По ходу второго тайма случились два видеопросмотра возможных назначений пенальти у ворот «Спартака». Первый из них к 11-метровому не привел, а ключевой эпизод случился уже в компенсированное время, когда после вмешательства ВАР арбитр Евгений Буланов зафиксировал игру рукой вышедшего на замену защитника «Спартака» Александера Джику в борьбе с Александром Соболевым.
На восьмой добавленной минуте бывший форвард красно-белых уверенно реализовал назначенный пенальти, сравнял счет и отпраздновал гол жестами в адрес фан-сектора своего бывшего клуба. В ответ болельщики «Спартака» начали бросать на поле посторонние предметы, а в центре поля возникла потасовка с участием игроков обоих клубов, включая запасных.
После окончания основного времени организаторы и судейская бригада приняли решение перенести послематчевую серию пенальти к воротам, за которыми находились болельщики «Зенита», отказавшись от традиционной жеребьевки выбора стороны. В дальнейшем Российский футбольный союз пояснил, что такой шаг был продиктован исключительно соображениями безопасности.
В серии 11-метровых первым не забил полузащитник «Спартака» Наиль Умяров: мяч после его удара от ноги Дениса Адамова отлетел в перекладину. В ответ у «Зенита» в штангу попал Андрей Мостовой, однако затем Адамов снова выручил команду, отразив удар Виктора Дмитриева. В итоге зенитовцы промахнулись лишь однажды, тогда как голкипер петербуржцев сделал два решающих сейва, а окончательную точку поставил точный удар с «точки» Александра Соболева — 4:2 по пенальти.
Таким образом, «Зенит» в десятый раз в истории стал обладателем Суперкубка России, тогда как «Спартак» потерпел пятое поражение в решающем матче и остался с единственной победой, датированной 2017 годом.
После финального свистка главный тренер москвичей Хуан Карседо отметил, что его команда контролировала игру и в целом выполнила план на матч, а ситуацию с серией пенальти без жеребьевки назвал беспрецедентной для своей карьеры и предпочел ее не обсуждать.
Наставник «Зенита» Сергей Семак, в свою очередь, признал, что матч получился крайне нервным и эмоциональным, с большим количеством борьбы и далеко не идеальной игрой его команды, но подчеркнул, что доволен характером футболистов, сумевших отыграться и взять реванш за прошлогоднее поражение в Кубке России.