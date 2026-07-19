«Вова, это не потужно»: протестующие на Украине вышли с плакатами против Зеленского

Акции в поддержку уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова постепенно переросли в протесты с критикой Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Время».
«Многие участники акции пришли с плакатами с критикой Владимира Зеленского. Среди них — “Зелю геть”, “Вова, это не потужно”, “Зелю — в “Скелю”, а также плакаты, на которых Зеленского называют “ликвидатором Украины”, — пишет газета.
По данным издания, один из протестующих принес плакат с фотографией Зеленского и подписью «Преступник». Он сопроводил его перечнем статей Конституции и УК Украины, которые были нарушены. Всего в акции принимают участие около семи тысяч человек.
Ранее Федоров на фоне протестов обратился к участникам акций. Бывший глава Минобороны дал надежду протестующим. Он отметил, что не испытывал такой ответственности, даже когда занимал должности в правительстве. Федоров добавил, что изменения обязательно будут.