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«Вова, это не потужно»: протестующие на Украине вышли с плакатами против Зеленского

В Киеве митинги в поддержку Федорова переросли в акции с критикой Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Акции в поддержку уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова постепенно переросли в протесты с критикой Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Время».

«Многие участники акции пришли с плакатами с критикой Владимира Зеленского. Среди них — “Зелю геть”, “Вова, это не потужно”, “Зелю — в “Скелю”, а также плакаты, на которых Зеленского называют “ликвидатором Украины”, — пишет газета.

По данным издания, один из протестующих принес плакат с фотографией Зеленского и подписью «Преступник». Он сопроводил его перечнем статей Конституции и УК Украины, которые были нарушены. Всего в акции принимают участие около семи тысяч человек.

Ранее Федоров на фоне протестов обратился к участникам акций. Бывший глава Минобороны дал надежду протестующим. Он отметил, что не испытывал такой ответственности, даже когда занимал должности в правительстве. Федоров добавил, что изменения обязательно будут.