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Трамп назвал очень печальным событием гибель военных США при атаках Ирана

Трамп отреагировал на гибель американских военных в Иордании.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал трагичный инцидент в Иордании. В результате атак Ирана на территории государства по официальным данным погибли два американских военных. Дональд Трамп назвал их кончину очень печальным событием. Он отреагировал на ситуацию в диалоге с телеканалом NewsNation.

Американский лидер также выразил соболезнования семьям погибших, которые служили на военном объекте США в Иордании.

«Это очень печально. Нам тяжело такое видеть. Но это на благо нашей страны», — сказал Дональд Трамп.

ВС Ирана прошлой ночью нанесли удары беспилотниками по объектам США в Кувейте и Иордании. Атакованы склады боеприпасов, а также здание штаба и хранилище снарядов на авиабазе Али аль-Салем. Целями стали и несколько узлов связи в Кувейте.

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