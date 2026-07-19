Трамп назвал очень печальным событием гибель военных США при атаках Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал трагичный инцидент в Иордании. В результате атак Ирана на территории государства по официальным данным погибли два американских военных. Дональд Трамп назвал их кончину очень печальным событием. Он отреагировал на ситуацию в диалоге с телеканалом NewsNation.