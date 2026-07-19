Трамп назвал очень печальным событием гибель военных США при атаках Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал трагичный инцидент в Иордании. В результате атак Ирана на территории государства по официальным данным погибли два американских военных. Дональд Трамп назвал их кончину очень печальным событием. Он отреагировал на ситуацию в диалоге с телеканалом NewsNation.
Американский лидер также выразил соболезнования семьям погибших, которые служили на военном объекте США в Иордании.
«Это очень печально. Нам тяжело такое видеть. Но это на благо нашей страны», — сказал Дональд Трамп.
ВС Ирана прошлой ночью нанесли удары беспилотниками по объектам США в Кувейте и Иордании. Атакованы склады боеприпасов, а также здание штаба и хранилище снарядов на авиабазе Али аль-Салем. Целями стали и несколько узлов связи в Кувейте.