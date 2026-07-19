Мбаппе считает, что Месси забьет гол в финале чемпионата мира

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сумеет отличиться как минимум одним забитым мячом в финальном матче чемпионата мира по футболу с испанцами. Такое мнение высказал рекордсмен по количеству голов на чемпионатах мира француз Килиан Мбаппе, комментарий которого на своей странице в соцсети Х приводит журналист Фабрицио Романо.