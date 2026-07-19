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Мбаппе считает, что Месси забьет гол в финале чемпионата мира

В матче за третье место с англичанами француз обошел аргентинца по количеству голов на мировых первенствах.

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сумеет отличиться как минимум одним забитым мячом в финальном матче чемпионата мира по футболу с испанцами. Такое мнение высказал рекордсмен по количеству голов на чемпионатах мира француз Килиан Мбаппе, комментарий которого на своей странице в соцсети Х приводит журналист Фабрицио Романо.

В матче за третье место с англичанами (4:6) Мбаппе забил два мяча и обогнал Месси по количеству голов на чемпионатах мира. В активе француза стало 22 гола. Месси отстает на 1 мяч. На текущем турнире Мбаппе отличился 10 раз, Месси — 8.

«Лео Месси забьет и завтра. Он всегда выдает результат», — сказал Мбаппе.

Финальный матч состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Его начало запланировано на 22:00 мск.

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