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На первом дне VK Fest в Москве выступили Дмитриенко, Markul и Boulevard Depo

В числе выступивших артистов также Zivert, АК-47 и Tgk, Aarne, Big Baby Tape, Toxi$, Ева Польна, Jony.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Первый день музыкального фестиваля VK Fest завершился на ВДНХ в Москве, передает корреспондент ТАСС. В этот день своими выступлениями гостей порадовали Markul, Boulevard Depo, Дора, а секретным гостем стал Ваня Дмитриенко.

Старт музыкальной программе дала Татьяна Куртукова, которая помимо полюбившихся публике композиций исполнила гимн Российской Федерации.

В числе выступивших артистов также Zivert, АК-47 и Tgk, Aarne, Big Baby Tape, Toxi$, Ева Польна, Jony.

Кроме того, в пространстве «Лекторий» с аншлагом прошла встреча с заслуженным артистом РФ Максимом Матвеевым. Вместе с гостями фестиваля он затронул тему искусственного интеллекта в кино, психотерапии, а также рассказал о своих съемках в фильме «Черный шелк».

О фестивале.

VK fest традиционно представил несколько тематических зон: «Семья», «Спорт», «Творчество», «Развлечения», «Зона видеоигр», «Технологии», «Косплей», «Медиа», «Фудкорт». Фестиваль в 2026 году уже состоялся в Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.