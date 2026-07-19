На первом дне VK Fest в Москве выступили Дмитриенко, Markul и Boulevard Depo

Кроме того, в пространстве «Лекторий» с аншлагом прошла встреча с заслуженным артистом РФ Максимом Матвеевым. Вместе с гостями фестиваля он затронул тему искусственного интеллекта в кино, психотерапии, а также рассказал о своих съемках в фильме «Черный шелк».