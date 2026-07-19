Эксперт Иванова-Швец рассказала, сколько может быть мест работы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россияне имеют возможность трудиться в неограниченном количестве организаций одновременно, имея основное место работы. Число подработок определяется только ресурсами и свободным временем конкретного человека, рассказала ТАСС кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Остальных мест работы [помимо основного] может быть столько, на сколько хватит у работника времени и сил. Поэтому сейчас в условиях гибкости и предоставленных возможностей многие выбирают дополнительную занятость в разных современных форматах. Законом это не запрещено, главное, чтобы у человека хватило времени, сил и желания трудиться дополнительно», — сказала эксперт.
По ее словам, в Трудовом кодексе РФ нет юридически закрепленного понятия «основное место работы», но подразумевается, что это место, где находится бумажная трудовая книжка или где трудовой договор был заключен первым.