Эксперт Иванова-Швец рассказала, сколько может быть мест работы

«Остальных мест работы [помимо основного] может быть столько, на сколько хватит у работника времени и сил. Поэтому сейчас в условиях гибкости и предоставленных возможностей многие выбирают дополнительную занятость в разных современных форматах. Законом это не запрещено, главное, чтобы у человека хватило времени, сил и желания трудиться дополнительно», — сказала эксперт.