Потасовка и серия пенальти. «Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Суперкубок России

Сама игра не была такой яркой, как шоу, что можно было ожидать, ведь для команд это был первый официальный матч в сезоне. На 25-й минуте «Спартак» вышел вперед благодаря голу Кристофера Мартинса, который удачно сыграл на добивании после удара Пабло Солари. Красно-белые выглядели лучше по игре, но им не повезло в самом конце встречи. В борьбе в штрафной защитник «Спартака» Александер Джику задел мяч рукой, главный арбитр встречи Евгений Буланов после подсказки системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти. 11-метровый успешно исполнил бывший футболист «Спартака», нападающий Александр Соболев. После гола он стал показывать болельщикам красно-белых свою фамилию на футболке, до этого они исполняли нецензурные кричалки в его адрес. С трибун на поле полетели стаканы, а на поле началась потасовка.