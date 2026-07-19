Потасовка и серия пенальти. «Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Суперкубок России

Встречу посетили 42 139 зрителей. Игре предшествовала яркая программа. Перед началом встречи бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в образе царя вынес на поле игровой мяч. Он сделал это во время исполнения песни «Разговор со счастьем» Ивана Чебанова. Также в это время прошел флешмоб с участием 300 танцоров. Гимн России перед матчем исполнил Академический хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.
Сама игра не была такой яркой, как шоу, что можно было ожидать, ведь для команд это был первый официальный матч в сезоне. На 25-й минуте «Спартак» вышел вперед благодаря голу Кристофера Мартинса, который удачно сыграл на добивании после удара Пабло Солари. Красно-белые выглядели лучше по игре, но им не повезло в самом конце встречи. В борьбе в штрафной защитник «Спартака» Александер Джику задел мяч рукой, главный арбитр встречи Евгений Буланов после подсказки системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти. 11-метровый успешно исполнил бывший футболист «Спартака», нападающий Александр Соболев. После гола он стал показывать болельщикам красно-белых свою фамилию на футболке, до этого они исполняли нецензурные кричалки в его адрес. С трибун на поле полетели стаканы, а на поле началась потасовка.
Перед серией пенальти арбитр не стал проводить жеребьевку, отметив, что 11-метровые будут бить в ворота, за которыми находятся болельщики «Зенита». Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу петербуржцев. У победителей 11-метровый не реализовал Андрей Мостовой, у красно-белых — Наиль Умяров и Игорь Дмитриев.
Матч завершился шоу сербского актера Милоша Биковича и певца Марко Радиновича, они исполнили композицию «На сиреневой Луне» на сербском и русском языках. Также во время выступления на трибуне появился баннер «Русские и сербы — братья навек». Идея состояла в том, что между двумя непримиримыми соперниками, «Зенитом» и «Спартаком», есть общее — клуб-побратим «Црвена Звезда» и в целом дружба с сербским народом.
Первый раз без жеребьевки.
Отсутствие жеребьевки вызвало недовольство со стороны «Спартака». Футболист красно-белых Наиль Умяров рассказал, как арбитр объяснил решение. «Было неприятно, скажу так. Мы немного повздорили, повозникали, но наши протесты никак не повлияли. Как арбитр объяснил отмену жеребьевки? Представители службы безопасности сказали, что только на одной стороне можно бить пенальти», — рассказал он журналистам. Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо признался, что до этого не видел похожих случаев.
Также Умяров рассказал, как началась потасовка. «Все, что я видел, — начали бежать в центр, много народу, оказалось так, что мне почему-то досталось больше всех. Перед пенальти достаточно такая агрессивная ситуация произошла, но это футбол, часть игры», — добавил он.
В пресс-службе РФС объяснили, что действия арбитра Буланова были регламентированы правилами игры. «В дополнительное время матча был зафиксирован инцидент, связанный с массовым бросанием посторонних предметов (пластиковых бутылок) на футбольное поле с трибуны болельщиков ФК “Спартак” (трибуна D стадиона “Нижний Новгород”), — отмечается в сообщении. — Данный факт классифицируется как прямая угроза безопасности проведения спортивного мероприятия. Перед началом серии послематчевых пенальти Единый центр управления соревнованием (ЕЦУС), в состав которого входят представители МВД, ФСБ, Росгвардии, медицинских служб, представители РФС, лица, ответственные за контрольно-пропускной режим (КРС), и сотрудники частного охранного предприятия, произвел оценку оперативной обстановки на арене».
Сам Соболев связал свои действия перед началом потасовки эмоциями. «Изначально планировалось, что буду бить пенальти и в серии тоже. Выигрывать трофеи всегда здорово, я для этого в “Зенит” и переходил. Ну они же кричали про меня. Но это нормально, 95-я минута, эмоции у всех зашкаливали, — сказал Соболев ТАСС. — Я никому ничего не доказывал. Я полагаю, что это не совсем правильно. Были эмоции. Сейчас, когда эмоции улеглись, наверное, не сделал бы так».
«Много нервов и борьбы».
Карседо считает, что «Спартак» неплохо сыграл против «Зенита». «На мой взгляд, мы неплохо сыграли, мы неплохо начали, в целом доминировали, контролировали игру, не так много позволили создать сопернику», — сказал он на пресс-конференции.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался не очень доволен игрой. «Много нервов, борьбы, эмоций, тяжелый матч, в котором не все получалось в плане качества игры. Рад, что сегодня смогли победить, вернули должок за поражение по пенальти в Кубке России. Рад, что команда радовалась и проявила столько эмоций, которые показывают то, что ребята голодные до побед. Естественно, нам было сложнее, потому что болельщиков “Спартака” было больше, из Москвы здесь не проблема доехать, из Питера сложнее немножко», — сказал Семак.
«Зенит» в 10-й раз завоевал Суперкубок России, что является рекордным показателем. Прежде команда становилась обладателем трофея в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020−2024 годах. Второе место по числу трофеев занимает московский ЦСКА (8). Также в турнире побеждали столичный «Локомотив» (3), казанский «Рубин» (2) и «Спартак» (1).