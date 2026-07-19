В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества со студентами

Он рассказал, что мошенники сообщают студентам о необходимости поставить электронную подпись в ведомостях посещаемости или по итогам завершившейся сессии, а затем просят назвать код из СМС, но на самом деле этот код используется для подтверждения входа или изменения данных в личном кабинете пользователя.