Будущим учителям будут платить стипендию 20 тысяч рублей в Хабаровском крае

В 2026 году в муниципальные школы Хабаровского края должны выйти 75 выпускников, обучавшихся по целевым договорам. Помимо губернаторской стипендии, им предоставляют выплаты от муниципалитетов, оплачивают дорогу к месту практики и трудоустройства, а в отдельных случаях обеспечивают жильём. С 1 января оклады педагогических работников школ, детских садов, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования в регионе увеличили на 25 процентов.