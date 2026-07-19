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Будущим учителям будут платить стипендию 20 тысяч рублей в Хабаровском крае

Все получатели выплаты обучаются по целевому набору и после получения дипломов должны выйти на работу в школы региона.

По итогам летней сессии губернаторскую именную стипендию назначили ещё 153 студентам педагогических направлений в Хабаровском крае. Все они обучаются по целевому набору и после получения дипломов должны выйти на работу в школы региона, сообщили в краевом министерстве образования и науки.

Будущие учителя математики, физики, химии, информатики и биологии будут получать по 20 тысяч рублей ежемесячно. Для студентов остальных педагогических специальностей выплата составляет 10 тысяч рублей. Стипендиатов определяют дважды в год — после зимней и летней сессий.

По сравнению с январём число получателей выплаты выросло на девять человек: зимой её назначили 144 студентам, сдавшим экзамены на хорошо и отлично. Власти рассчитывают, что дополнительная поддержка поможет привлечь молодых специалистов в школы городов и отдалённых районов края.

В число стипендиатов вошла Екатерина Фищенкова, окончившая обучение по истории и обществознанию с красным дипломом. Ещё на четвёртом курсе она начала преподавать в хабаровской школе № 40, которую когда-то окончила сама, а позднее получила право вести уроки английского языка.

Выплату также получила Екатерина Сигитова, подготовленная к преподаванию математики и информатики. Во время учёбы она занималась волонтёрской деятельностью и участвовала в организации Дальневосточного педагогического конгресса. С начала нового учебного года молодой специалист приступит к работе в школе посёлка Высокогорного Ванинского района.

В 2026 году в муниципальные школы Хабаровского края должны выйти 75 выпускников, обучавшихся по целевым договорам. Помимо губернаторской стипендии, им предоставляют выплаты от муниципалитетов, оплачивают дорогу к месту практики и трудоустройства, а в отдельных случаях обеспечивают жильём. С 1 января оклады педагогических работников школ, детских садов, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования в регионе увеличили на 25 процентов.