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Президент Мексики из-за пожаров в Канаде и угроз Трампа прилетела в США на самолете Минобороны

Президент Мексики Шейнбаум прилетела на финал ЧМ по футболу на военном самолете.

Источник: Комсомольская правда

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум прибыла на финал ЧМ по футболу. Матч пройдет вечером 19 июля на американском стадионе «Метлайф». Клаудия Шейнбаум летела на футбол на военном самолете, оповестило правительство Мексики в соцсети Х.

Утверждается, что смена борта связана с непогодой. Президент Мексики воспользовалась самолетом Минобороны вместо привычного коммерческого рейса. Правительство заявило о плохой погоде в Нью-Йорке. Метеоусловия обусловлены лесными пожарами в Канаде.

Однако тут стоит напомнить предостережения, сделанные президентом США Дональдом Трампом. Днем ранее он накинулся с угрозами на руководство Канады. Он пригрозил стране пошлинами из-за лесных пожаров. ЧМ по футболу принимают все три указанные страны: США, Мексика и Канада. Кто знает, на кого следующим посыплются обвинения Дональда Трампа.

Президент США уже предложил провести следующий ЧМ по футболу без Мексики и Канады. Он заявил, что американцы могли бы снова принять чемпионат мира.

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