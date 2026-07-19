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В США отозвали более 200 тысяч детских сандалий из-за риска удушья

Популярные детские сандалии отозвали после 23 жалоб покупателей.

Источник: Комсомольская правда

Более 200 тысяч пар детских сандалий были отозваны в США из-за риска удушья. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Комиссию по безопасности потребительских товаров.

Отзыв касается сандалий бренда Cat & Jack с двумя плетеными ремешками, золотистыми застежками и декоративными пластиковыми жемчужинами. Обувь продавалась в магазинах с января по май 2026 года по цене около 20 долларов.

Производитель получил 23 жалобы на то, что украшения могут отсоединяться от обуви и попадать в дыхательные пути детей. Сведений о пострадавших не поступало. Покупателям предложили вернуть обувь и получить полный возврат средств.

Ранее KP.RU сообщал, что на Камчатке из магазина изъяли более 80 поддельных вещей. Под видом известных брендов продавали сомнительный товар. Поддельная одежда и обувь отправились на склад временного хранения. Теперь продовцу предстоит отвечать по статье.

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