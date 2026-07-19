В США отозвали более 200 тысяч детских сандалий из-за риска удушья

Более 200 тысяч пар детских сандалий были отозваны в США из-за риска удушья. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Комиссию по безопасности потребительских товаров.
Отзыв касается сандалий бренда Cat & Jack с двумя плетеными ремешками, золотистыми застежками и декоративными пластиковыми жемчужинами. Обувь продавалась в магазинах с января по май 2026 года по цене около 20 долларов.
Производитель получил 23 жалобы на то, что украшения могут отсоединяться от обуви и попадать в дыхательные пути детей. Сведений о пострадавших не поступало. Покупателям предложили вернуть обувь и получить полный возврат средств.
Ранее KP.RU сообщал, что на Камчатке из магазина изъяли более 80 поддельных вещей. Под видом известных брендов продавали сомнительный товар. Поддельная одежда и обувь отправились на склад временного хранения. Теперь продовцу предстоит отвечать по статье.