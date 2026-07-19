CNN: Сделка со Штатами может открыть Саудовской Аравии путь к ядерному оружию

Профессор права и директор международных программ в юридической школе Университета Алабамы Дэн Джойнер, назвал отсутствие этого документа поводом для тревоги. Эксперт по вопросам нераспространении ядерного оружия Андреа Стрикер согласилась, что в этом случае нельзя быть уверенным, что Саудовская Аравия не попытается национализировать объект по обогащению и переработке урана, даже если он будет создан под контролем США.