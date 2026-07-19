МИД ОАЭ призвал прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

ОАЭ выступили с призывом немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и вернуться к переговорному процессу. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.
«ОАЭ призвали к немедленному прекращению боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров», — говорится в заявлении.
МИД ОАЭ подчеркнул необходимость обеспечить безопасное и стабильное судоходство через Ормузский пролив. По данным ведомства, атаки на гражданскую инфраструктуру являются нарушением норм международного права и не могут иметь оправдания.
Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.Читать дальше