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МИД ОАЭ призвал прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

В ОАЭ заявили о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре.

Источник: Комсомольская правда

ОАЭ выступили с призывом немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и вернуться к переговорному процессу. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

«ОАЭ призвали к немедленному прекращению боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров», — говорится в заявлении.

МИД ОАЭ подчеркнул необходимость обеспечить безопасное и стабильное судоходство через Ормузский пролив. По данным ведомства, атаки на гражданскую инфраструктуру являются нарушением норм международного права и не могут иметь оправдания.

Ранее KP.RU сообщал, что иранские и американские военные продолжают обмениваться ударами на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит решение Ирана приостановить выполнение обязательств по меморандуму о взаимопонимании с Вашингтоном.

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