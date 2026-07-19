В России используют генные технологии, чтобы узнать секрет долголетия

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти РФ организуют популяционные исследования по оценке состояния здоровья граждан, включая долгожителей, с использованием генетических технологий. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.
Популяционные исследования — это научные работы, изучающие закономерности, состояние здоровья, генетику или поведение больших групп людей (популяций), проживающих на определенной территории. Они анализируют распространенность заболеваний (например, диабета или сердечно-сосудистых патологий), факторы риска и эффективность массовой профилактики в рамках национальных проектов здравоохранения.
Как указано в документе, мероприятие предусматривает ежегодное проведение таких исследований начиная с 2027 года. Они позволят глубже изучить факторы, влияющие на долголетие, и выработать подходы к сохранению здоровья населения.
Ответственными исполнителями назначены Минобрнауки России, Минздрав России и ФМБА России. Доклад о результатах работы будет представлен в правительство РФ и станет ежегодным.
Ранее президент РФ Владимир Путин поставил цель увеличить продолжительность жизни к 2030 году не менее чем до 78 лет, а в 2036 году — приблизиться к 81 году.