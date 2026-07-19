Эксперт Балынин рассказал о размере больничного за 10 дней

«Процент покрытия утраченного заработка определяется страховым стажем работника: при стаже до пяти лет — 60%, от пяти до восьми лет — 80%, восьми и более лет — 100%. Поэтому среднедневной заработок умножаем на соответствующий процент. При страховом стаже в 3 года мы умножим на 60%, в 5 лет на 80%, а в 10 лет — на 100%», — пояснил Балынин.