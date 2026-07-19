Эксперт Балынин рассказал о размере больничного за 10 дней

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Размер пособия по временной нетрудоспособности за 10 дней болезни при стаже 10 лет может превысить 30 тыс. рублей в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Если, например, гражданин будет 10 дней болеть, то размер пособия при стаже 10 лет составит 31 373 рубля», — сказал Балынин.
Эксперт подчеркнул, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от трудового стажа и средней зарплаты за последние два года. Так, средняя зарплата в 2024 году составила 89 069 рублей, за 2025 год — 101 784 рубля, уточнил Балынин.
«Процент покрытия утраченного заработка определяется страховым стажем работника: при стаже до пяти лет — 60%, от пяти до восьми лет — 80%, восьми и более лет — 100%. Поэтому среднедневной заработок умножаем на соответствующий процент. При страховом стаже в 3 года мы умножим на 60%, в 5 лет на 80%, а в 10 лет — на 100%», — пояснил Балынин.
Таким образом, суточный размер пособия при стаже до пяти лет составит 1 882 рубля, от пяти до восьми лет — 2 510 рублей, а от восьми лет — 3 137 рублей. Если, например, гражданин будет 10 дней болеть, то размер пособия при стаже до 5 лет составит 18 824 рубля, а при стаже 10 лет — 31 373 рублей, сообщил Балынин.