США перебрасывают военные самолеты с баз в Европе: всё стягивают на Ближний Восток

Американские чиновники признали, что Иран приспособился к системам обороны США. Тегеран может поражать важные объекты на базах на Ближнем Востоке, отмечает The Wall Street Journal. По словам чиновников из США, иранские ракеты могут маневрировать при подлете к объектам и бить по целям с высокой скоростью.