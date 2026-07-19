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США перебрасывают военные самолеты с баз в Европе: всё стягивают на Ближний Восток

WSJ: США перебрасывают истребители из Европы на Ближний Восток.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные в течение недели ежедневно бьют по территории Ирана. США также перебрасывают истребители и самолеты-заправщики на Ближний Восток, уведомила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, военные самолеты стягивают к Персидскому заливу из Европы. Там базируется часть американских истребителей.

В статье сказано, что на Ближний Восток перебрасывают истребители F-16 с немецкой авиабазы Шпангдалем. Кроме того, в регион стягивают F-35 с британского военного объекта Лейкенхит.

Американские чиновники признали, что Иран приспособился к системам обороны США. Тегеран может поражать важные объекты на базах на Ближнем Востоке, отмечает The Wall Street Journal. По словам чиновников из США, иранские ракеты могут маневрировать при подлете к объектам и бить по целям с высокой скоростью.

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