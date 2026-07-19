В Хабаровске 19 июля будет сухо и жарко — до +31 градуса

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 19 июля опасные метеоявления в Хабаровском крае не прогнозируются. В регионе сохранится тёплая погода, местами с кратковременными дождями. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевой столице осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит от +17 до +19 градусов, днём воздух прогреется до +29…+31 градуса. Ветер западный, 4−9 метров в секунду.
В южных районах ночью осадков не будет, днём ожидается кратковременный дождь. Температура ночью — от +14 до +19, днём — от +27 до +32 градусов. Ветер восточный, 5−10 метров в секунду.
В центральных районах существенных осадков не прогнозируется, днём местами возможен кратковременный дождь. Температура ночью — от +11 до +19, днём — от +21 до +31 градуса. Ветер различных направлений, 4−11 метров в секунду.
В северных районах местами ожидаются кратковременные дожди и небольшие осадки. В Николаевском, Ульчском и районе имени Полины Осипенко осадков не прогнозируется. Температура ночью — от +7 до +17, днём — от +12 до +30 градусов. Ветер восточных направлений, 4−11 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям края соблюдать меры безопасности при нахождении на водных объектах и в лесных массивах в связи с установившейся тёплой погодой.
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