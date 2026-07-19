В Хабаровске 19 июля будет сухо и жарко — до +31 градуса

В северных районах местами ожидаются кратковременные дожди и небольшие осадки. В Николаевском, Ульчском и районе имени Полины Осипенко осадков не прогнозируется. Температура ночью — от +7 до +17, днём — от +12 до +30 градусов. Ветер восточных направлений, 4−11 метров в секунду.