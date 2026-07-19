Тренер по плаванию назвала движение, которое поможет справиться с судорогой в воде

«В советское время часто рекомендовали делать резкий укол булавкой или иглой прямо в сведённую мышцу — считалось, что это мгновенно снимает спазм. Однако в реальных условиях на пляже или в открытом водоёме таких предметов при себе обычно нет», — пояснила тренер.