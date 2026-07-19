Россиянам перечислили продукты, которые сильно подешевели в июне 2026 года

В июне 2026 года ряд продуктов продемонстрировал заметное снижение стоимости. Больше всего подешевели куриные яйца, их стоимость снизилась на 9,6%. Об этом сообщила аналитик Валерия Попова.
«Падение обусловлено сочетанием сезонных и отраслевых факторов. В летний период наблюдается естественный рост яйценоскости кур, что увеличивает предложение, а спрос традиционно снижается», — сказала она для «Прайм».
Попова уточнила, что в цене снизились сладкий перец — на 3,5%, бананы — на 3,1%, чеснок — на 2,8%, грибы — на 1,6%. На динамику повлияли сезонный урожай и улучшение логистики.
Ранее KP.RU сообщал, что огурцы стали лидером среди продуктов по снижению стоимости в России в июле. Средние цены снизились на 14,2%. В список товаров, которые подешевели за месяц, вошли помидоры — их стоимость снизилась на 7,1%.