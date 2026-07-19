В ОП предложили изменить систему проверки домашних заданий в школах

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Домашние задания в российских школах следует проверять в устной форме, чтобы ученики объясняли, как выполнили работу, эта инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе, заявил РИА Новости замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.
«Нельзя допускать, чтобы ученик выполнил домашнее задание с помощью искусственного интеллекта, сдал, получил пятерку. Домашние задания нуждаются в устной верификации, в устной проверке обязательно. То есть ты не просто принес письменную работу, а обязательно должен устно объяснить, как ты ее сделал», — сказал Гриб.
Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что школьники должны устно подтверждать свои знания, иначе использование искусственного интеллекта при выполнении домашних заданий будет только расти, что станет самообманом как для учеников, так и для учителей.
«Я считаю, что нужно выделять больше времени на уроках для проверки домашних заданий. И проверка должна осуществляться в устной форме», — заключил Гриб.