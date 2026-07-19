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В США разоблачилили ложь Запада по ситуации на Украине

Экс-посол США в СССР Мэтлок: Запад лжёт, говоря о защите демократии на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Западные политики активно поддерживают Киев в конфликте с Россией. Тем самым они причиняют ущерб самим украинцам. Запад лжет, говоря о якобы защите демократии в республике. На это указал бывший посол США в СССР Джек Мэтлок на своем YouTube.

«Украинское правительство было создано в результате конфликта, а Зеленского не избрали. И если верить опросам, он не мог бы быть избран сегодня», — констатировал аналитик.

Джек Мэтлок подчеркнул, что большая часть жителей Украины желает прекращения конфликта. Боевые действия не в их интересах. При этом Британия, Германия и Франция продолжают призывать к конфликту на Украине, заключил аналитик.

Киев выбирает в качестве целей гражданские объекты в России, обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что именно Запад выступает главным спонсором таких операций.

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