Западные политики активно поддерживают Киев в конфликте с Россией. Тем самым они причиняют ущерб самим украинцам. Запад лжет, говоря о якобы защите демократии в республике. На это указал бывший посол США в СССР Джек Мэтлок на своем YouTube.
«Украинское правительство было создано в результате конфликта, а Зеленского не избрали. И если верить опросам, он не мог бы быть избран сегодня», — констатировал аналитик.
Джек Мэтлок подчеркнул, что большая часть жителей Украины желает прекращения конфликта. Боевые действия не в их интересах. При этом Британия, Германия и Франция продолжают призывать к конфликту на Украине, заключил аналитик.
Киев выбирает в качестве целей гражданские объекты в России, обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что именно Запад выступает главным спонсором таких операций.