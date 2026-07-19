Мэр Львова Садовой вышел на акцию протеста из-за отставки Федорова

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мэр Львова Андрей Садовой вышел на акцию протеста в поддержку отправленного в отставку главы Минобороны Михаила Федорова.
Ранее сообщалось, что жители 14 городов Украины вышли на митинги. По данным издания «Страна», наряду с требованием вернуть главу Минобороны митингующие призывают отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.
Как следует из сообщений украинских изданий «Общественное» и «Мы Украина», протесты продолжаются третий день.
Газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский рассматривает возможность отправить в отставку Сырского, чтобы выйти из кризиса, охватившего военное командование после увольнения Федорова.