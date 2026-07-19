«Повредила значительное количество»: атака Ирана нанесла ущерб вертолетам США

Источники признали масштабность иранских ударов. Тегеран причиняет серьезный ущерб объектам США на Ближнем Востоке, дополнила газета.
«Атака пришлась на базу в восточной Иордании, где базировались американские вертолеты Blackhawk, и повредила значительное их количество», — сказано в статье.
Газета также пишет, что Иран смог адаптироваться к системам ПВО США. Тегеран поражает важные военные объекты на американских базах, признали чиновники. Источники отмечают высокую скорость, с которой летит по целям иранская баллистика.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше