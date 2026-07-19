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«Повредила значительное количество»: атака Ирана нанесла ущерб вертолетам США

NYT: вертолеты США Blackhawk повреждены при атаках Ирана по Иордании.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные самолеты Blackhawk повреждены при атаках Ирана по базам США в Иордании. Ранения получили десятки солдат. На это указала газета The New York Times со ссылкой на официальные лица в США.

Источники признали масштабность иранских ударов. Тегеран причиняет серьезный ущерб объектам США на Ближнем Востоке, дополнила газета.

«Атака пришлась на базу в восточной Иордании, где базировались американские вертолеты Blackhawk, и повредила значительное их количество», — сказано в статье.

Газета также пишет, что Иран смог адаптироваться к системам ПВО США. Тегеран поражает важные военные объекты на американских базах, признали чиновники. Источники отмечают высокую скорость, с которой летит по целям иранская баллистика.

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