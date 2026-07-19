За сутки в Хабаровском крае потушили пять пожаров

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за минувшие сутки в регионе не зафиксировано ни одной чрезвычайной ситуации. Пожарные подразделения реагировали на пять техногенных пожаров. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории восьми муниципальных образований: Верхнебуреинского, Охотского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Аяно-Майского и Николаевского районов. На территории края установлен первый-второй класс пожарной опасности в лесах.
Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарные и спасательные подразделения привлекались шесть раз. На маршрутах зарегистрировано 12 туристских групп в количестве 117 человек, из них 24 ребёнка. Туристы находятся на маршрутах, все группы зарегистрированы в установленном порядке.
Сегодня в Хабаровске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит от +29 до +31 градуса. Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры пожарной безопасности в лесах и на придомовых территориях в условиях особого противопожарного режима.
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