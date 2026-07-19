В ДНР пока не планируют переводить вузы на дистанционное обучение

«В республике существует большой запрос на очное обучение, поэтому мы планы никакие здесь не меняем. Но, безусловно, накануне 1 сентября штабом обороны будет принято уже окончательное решение, исходя из обстановки. Мы не стоим на месте, мы выстраиваем условия безопасности, в том числе и для того, чтобы наши студенты могли спокойно учиться и полноценно получать знания», — сказал Пушилин.