В ДНР пока не планируют переводить вузы на дистанционное обучение

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Очное обучение в вузах ДНР на фоне активизации атак ВСУ пока отменять не планируется, но окончательное решение будет принято перед 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин.
«В республике существует большой запрос на очное обучение, поэтому мы планы никакие здесь не меняем. Но, безусловно, накануне 1 сентября штабом обороны будет принято уже окончательное решение, исходя из обстановки. Мы не стоим на месте, мы выстраиваем условия безопасности, в том числе и для того, чтобы наши студенты могли спокойно учиться и полноценно получать знания», — сказал Пушилин.
По словам главы региона, несмотря на все возможности дистанционного обучения, наблюдается недостаток личного общения студентов между собой и с педагогами.
Учебные учреждения ДНР перешли на дистанционное обучение в пандемию коронавируса, затем — с началом украинской агрессии в 2022 году. С марта 2025 года большинство вузов вернулись к очной учебе.