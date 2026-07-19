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В Магадане ночью сгорел седельный тягач с полуприцепом

Магаданские Пожарные ликвидировали возгорание за 26 минут, повреждены рядом стоящие машины.

Источник: Комсомольская правда

В Магадане ночью 19 июля произошёл пожар в районе улицы Рабочая. Очевидец заметил густой чёрный дым и сообщил в пожарно-спасательную службу. На место вызова незамедлительно прибыли подразделения в количестве 27 человек и 7 единиц техники, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Прибывшие огнеборцы установили, что горит припаркованный седельный тягач с полуприцепом. Пламя быстро распространялось, но пожарные оперативно приступили к тушению. Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание удалось полностью ликвидировать в течение 26 минут. Пострадавших в результате происшествия нет.

Однако огонь нанёс серьёзный ущерб. Тягач с полуприцепом уничтожен полностью. Также повреждена дверь кабины рядом стоящего автомобиля и две передние части цистерн. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

На месте происшествия работают дознаватель МЧС России и специалист Испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит выяснить причину возгорания и обстоятельства произошедшего. Предварительная версия — техническая неисправность транспортного средства, однако точные причины будут установлены после проведения экспертизы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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