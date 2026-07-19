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Скандально известные братья Тейт арестованы в США по тяжким обвинениям

В Майами по запросу Британии арестовали братьев Тейт.

Источник: Комсомольская правда

Британия выдвинула обвинения скандально известным братьям-инфлюэнсерам Эндрю и Тристану Тейт. Их арестовали в Майами. Братья подозреваются в торговле людьми и изнасилованиях, транслирует агентство AP.

«Братья-инфлюэнсеры Эндрю и Тристан Тейт были арестованы федеральными властями в субботу в Майами… они были арестованы по запросу Великобритании на экстрадицию», — говорится в материале.

Следует отметить, что мужчин обвиняют в создании преступной группировки. Утверждается, что злоумышленники могли вербовать девушек для видеочатов. Затем их вынуждали участвовать в создании порнографических материалов.

В начале 2025 года братья покинули Румынию (страна проводила расследование в их отношении) и направились в США. В феврале прошлого года с них сняли запрет на выезд.

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