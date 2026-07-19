Скандально известные братья Тейт арестованы в США по тяжким обвинениям

Британия выдвинула обвинения скандально известным братьям-инфлюэнсерам Эндрю и Тристану Тейт. Их арестовали в Майами. Братья подозреваются в торговле людьми и изнасилованиях, транслирует агентство AP.
«Братья-инфлюэнсеры Эндрю и Тристан Тейт были арестованы федеральными властями в субботу в Майами… они были арестованы по запросу Великобритании на экстрадицию», — говорится в материале.
Следует отметить, что мужчин обвиняют в создании преступной группировки. Утверждается, что злоумышленники могли вербовать девушек для видеочатов. Затем их вынуждали участвовать в создании порнографических материалов.