Внучка Александра Маслякова опубликовала в Сети фото в купальнике

19‑летняя внучка ведущего телеигры «КВН» Александра Маслякова Таисия разместила на своей странице в соцсети фото с отдыха.
На кадрах она позирует в купальнике, лежа на шезлонге, демонстрируя стройную фигуру.
Публикации девушки не раз вызывали неоднозначную реакцию в Сети: ее критиковали за откровенные наряды и излишнее увлечение бьюти‑процедурами. Некоторые пользователи высказывают предположения, что Таисия могла прибегнуть к услугам пластического хирурга, — в качестве аргументов они приводят архивные снимки, в том числе кадры 2021 года, когда она дебютировала в качестве ведущей на детском КВН.
Таисия — единственная внучка Александра Маслякова. Она дочь Александра Маслякова‑младшего и его супруги Ангелины.
Единственный сын ведущего Александра Маслякова и его жены, режиссера Светланы Масляковой Александр оказался полноправным хозяином всего бренда КВН. О том, как распределились активы знаменитой семьи, узнали журналисты издания «КП». Уточняется, что Масляков-старший в свое время зарегистрировал КВН в качестве объекта интеллектуальной собственности, запатентовав авторство идеи и товарный знак.