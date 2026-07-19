Внучка Александра Маслякова опубликовала в Сети фото в купальнике

Публикации девушки не раз вызывали неоднозначную реакцию в Сети: ее критиковали за откровенные наряды и излишнее увлечение бьюти‑процедурами. Некоторые пользователи высказывают предположения, что Таисия могла прибегнуть к услугам пластического хирурга, — в качестве аргументов они приводят архивные снимки, в том числе кадры 2021 года, когда она дебютировала в качестве ведущей на детском КВН.