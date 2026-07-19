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Две девочки-подростка пропали без вести в Хабаровске

Всех, кто располагает информацией о местонахождении школьниц, просят позвонить в полицию по номеру 102 или в экстренные службы по номеру 112.

В Хабаровске разыскивают двоих пропавших без вести подростков: 13-летнюю Софию Устинову и 16-летнюю Антонину Омун. Ориентировки опубликовал добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас».

Антонина Омун перестала выходить на связь 17 июля в районе улицы Вологодской. Рост девушки составляет около 154 сантиметров, она спортивного телосложения, с тёмно-красными волосами, стрижкой каре и каре-зелёными глазами. В день исчезновения подросток была одета в чёрную кофту, чёрный топ и чёрные шорты.

София Устинова пропала 18 июля в районе улицы Тихоокеанской. Рост девочки составляет около 165 сантиметров, она среднего телосложения, с короткими тёмными волосами и карими глазами. Информации о том, во что она была одета в момент исчезновения, пока нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении школьниц, просят позвонить в полицию по номеру 102 или в экстренные службы по номеру 112. Также сведения принимают координаторы «Лиги Спас» по телефонам 8 914 190−12−17, 8 914 167−37−77 и 8 800 700−56−76.