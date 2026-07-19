Две девочки-подростка пропали без вести в Хабаровске

София Устинова пропала 18 июля в районе улицы Тихоокеанской. Рост девочки составляет около 165 сантиметров, она среднего телосложения, с короткими тёмными волосами и карими глазами. Информации о том, во что она была одета в момент исчезновения, пока нет.