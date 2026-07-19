За сутки в Хабаровском крае в ДТП погиб один человек и семеро пострадали

За минувшие сутки, 18 июля, на дорогах Хабаровского края зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий. В авариях один человек погиб и семеро получили травмы различной степени тяжести, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Среди зарегистрированных ДТП — два наезда на пешеходов, в результате которых один человек погиб и трое ранены. Также произошли два столкновения транспортных средств, один наезд на велосипедиста и один наезд на стоящее транспортное средство.
Всего сотрудники Госавтоинспекции выявили 295 нарушений правил дорожного движения. В состоянии опьянения за руль сели 16 водителей, из них девять — в Хабаровске. Нарушения квалифицированы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, статье 12.26 КоАП РФ и статье 264.1 УК РФ.
Ещё 13 водителей не пропустили пешеходов на переходах (статья 12.18 КоАП РФ), из них восемь — в краевой столице. Четыре пешехода нарушили правила перехода проезжей части (статья 12.29 КоАП РФ), двое из них — в Хабаровске.
Шестнадцать водителей управляли транспортными средствами, не имея прав или будучи лишёнными права управления (части 1 и 2 статьи 12.7 КоАП РФ), из них пять — в Хабаровске.
Госавтоинспекция Хабаровского края призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Особое внимание следует уделять пешеходным переходам и соблюдению скоростного режима в жилых зонах.
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