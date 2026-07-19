Выпускники Хабаровского края добились стобалльных результатов в дни пересдачи ЕГЭ

— Пересдачи прошли 8 и 9 июля. В этом году в Хабаровском крае этой возможностью воспользовались 1145 выпускников. По итогам еще двое выпускников получили по 100 баллов за ЕГЭ: выпускник школы № 3 г. Советской Гавани Борис Обухов улучшил свои результаты по истории до 100 баллов, а выпускница школы № 30 г. Хабаровска Полина Колесникова получила 100 баллов по литературе. Также еще семь выпускников показали высокие результаты, набрав 95 и более баллов, — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.