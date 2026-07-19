Выпускники Хабаровского края добились стобалльных результатов в дни пересдачи ЕГЭ

Стобалльных результатов стало больше в Хабаровском крае. На этот раз максимальные баллы удалось набрать выпускникам, которые воспользовались «Президентскими днями». Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», их внедрили в 2024 году по инициативе Владимира Путина. Дни пересдачи позволяют вновь пройти экзамен по одному из предметов по выбору, чтобы улучшить свой результат.
— Пересдачи прошли 8 и 9 июля. В этом году в Хабаровском крае этой возможностью воспользовались 1145 выпускников. По итогам еще двое выпускников получили по 100 баллов за ЕГЭ: выпускник школы № 3 г. Советской Гавани Борис Обухов улучшил свои результаты по истории до 100 баллов, а выпускница школы № 30 г. Хабаровска Полина Колесникова получила 100 баллов по литературе. Также еще семь выпускников показали высокие результаты, набрав 95 и более баллов, — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Таким образом, теперь в Хабаровском крае насчитывается 33 стобалльных результата: 11 — по русскому языку, 7 — по химии, 5 — по физике, 3 — по профильной математике, 3 — по литературе, 3 — по истории, один — по биологии.
Напомним, в этом году в регионе есть и 200-балльный результат — выпускника из школы № 3 Советской Гавани набрала по 100 баллов по русскому языку и по физике.