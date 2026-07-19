В Омской области от укусов клещей с начала сезона пострадали 3186 человек

В целях профилактики инфекций в текущем году проводятся масштабные акарицидные обработки. За прошедший период 2026 года специальные бригады обезопасили 3489 гектаров территорий учреждений, кладбищ и парков. Ведомство напоминает, что организации, оказывающие услуги по дезинсекции, обязаны иметь лицензию в соответствии с Федеральным законом 194-ФЗ от 29.05.2023 в редакции от 26.02.2024. Это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.