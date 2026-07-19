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В Омской области от укусов клещей с начала сезона пострадали 3186 человек

Специалисты исследовали снятых паразитов и обнаружили боррелии в 12.2% образцов.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора подвело промежуточные итоги сезона активности иксодовых клещей. По состоянию на 15 июля 2026 года в медицинские организации региона обратились 3186 пострадавших, среди которых 995 детей. Несмотря на высокую активность паразитов, случаев инфекционных заболеваний не зафиксировано. Статистику привели в региональном Роспотребнадзоре.

В целях профилактики инфекций в текущем году проводятся масштабные акарицидные обработки. За прошедший период 2026 года специальные бригады обезопасили 3489 гектаров территорий учреждений, кладбищ и парков. Ведомство напоминает, что организации, оказывающие услуги по дезинсекции, обязаны иметь лицензию в соответствии с Федеральным законом 194-ФЗ от 29.05.2023 в редакции от 26.02.2024. Это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Масштабная профилактика включает и вакцинацию. В 2026 году прививки против клещевого энцефалита сделали более 65000 человек. В специализированных лабораториях исследовано 95.8% клещей, снятых с людей. Результаты анализов показали, что 12.2% паразитов заражены боррелиями, 2.1% являются переносчиками вируса клещевого энцефалита, 2.3% содержат возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека, а 1.0% инфицированы возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека. Соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медицинской помощью и правильно начатое лечение помогают предотвратить развитие опасных инфекций.

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