Студентов Хабаровского края пригласили на карьерную конференцию

Для молодых специалистов участие, проживание и питание будут бесплатными, однако дорогу до площадки необходимо оплатить самостоятельно. Представители компаний также смогут посетить конференцию без регистрационного взноса, но расходы на проезд и размещение им предстоит взять на себя.