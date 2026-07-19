Студентов Хабаровского края пригласили на карьерную конференцию

Старшекурсников и выпускников Хабаровского края приглашают на Летнюю конференцию, посвящённую началу карьеры и взаимодействию с работодателями. Участники смогут разобрать реальные рабочие ситуации, получить обратную связь от экспертов и познакомиться с представителями крупных компаний, сообщили в правительстве региона.
Мероприятие пройдёт с 18 по 20 августа в подмосковной мастерской управления «Сенеж». Заявки принимают до 27 июля, для участия необходимо заполнить анкету и записать короткую видеовизитку.
Программу разделят на два направления. Студенты и выпускники будут работать над собственной карьерной стратегией, учиться представлять сильные стороны и формировать профессиональное портфолио. HR-специалисты и представители компаний обсудят способы развития молодых сотрудников, удержание кадров и актуальные проблемы рынка труда.
Вместо обычных лекций организаторы подготовят карьерные лаборатории, управленческие игры, практические мастерские и разборы кейсов от работодателей. В программу также войдут занятия по использованию искусственного интеллекта, встречи с экспертами и работа над ситуациями, приближенными к реальным условиям трудоустройства.
Участникам представят результаты исследования об ожиданиях молодых специалистов и работодателей. На его основе эксперты обсудят, какие качества сегодня ценят компании и что помогает выпускникам успешно начать профессиональный путь.
Для молодых специалистов участие, проживание и питание будут бесплатными, однако дорогу до площадки необходимо оплатить самостоятельно. Представители компаний также смогут посетить конференцию без регистрационного взноса, но расходы на проезд и размещение им предстоит взять на себя.