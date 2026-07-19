Ответ за Котовск привел в ужас Киев: главная новость СВО 19 июля

«Дроны, радиус действия которых на сегодняшний день составляет 2000 километров, могли быть запущены с территории, пока подконтрольной киевскому режиму. Речь о Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях. Большая часть дронов, которые запускает противник, уничтожается, только единицы прорываются к целям», — сказал он.