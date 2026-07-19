Ответ за Котовск привел в ужас Киев: главная новость СВО 19 июля

В Котовске Тамбовской области дроны ВСУ с поражающими элементами атаковали логистический комплекс Wildberries. Погибли семь человек, 25 получили ранения различной степени тяжести.
В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил, что дроны ВСУ летели со стороны украинского приграничья.
«Дроны, радиус действия которых на сегодняшний день составляет 2000 километров, могли быть запущены с территории, пока подконтрольной киевскому режиму. Речь о Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях. Большая часть дронов, которые запускает противник, уничтожается, только единицы прорываются к целям», — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что ответ на террористическую атаку, повлекшую гибель мирного населения, будет жестким. Удары будут нанесены по выявленным разведкой объектам военной инфраструктуры, критически важной для ВСУ.
«Вооружённые силы России каждую ночь в ответ на террористические атаки по отношению к мирному населению России наносят удары по военной инфраструктуре Украины. Это Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск. Уничтожаются места, где собираются либо складируются дроны, уничтожаются непосредственно центры обучения операторов БПЛА. В том, что ответ будет жёстким, никто не сомневается», — подытожил Липовой.
Как сообщили в Минобороны, 18 июля ВС РФ продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными дронами в портах Южный и «Одесса» уничтожены сухогрузы, доставлявшие грузы военного назначения для ВСУ.