Число жертв лихорадки Эбола в Конго увеличилось до 893

Количество умерших от лихорадки Эбола приблизилось к 900, сообщает Министерство связи и средств массовой информации Демократической Республики Конго.
«Число летальных исходов достигло 893», — говорится в сообщении.
Всего в Конго зафиксировано 2267 случаев заболевания лихорадкой Эбола, 444 человека излечились. Ещё 722 человека находятся на карантине или в медучреждениях.
«Эпицентром заболевания продолжает оставаться северо-восточная провинция Итури. Показатель смертности от вируса оценивается на уровне 39,4 процента», — заявили в министерстве.
Представители ВОЗ признали текущую ситуацию с распространением Эболы на территории Демократической Республики Конго и Уганды чрезвычайной ситуацией, которая представляет угрозу для здравоохранения других стран.
По данным Reuters, лихорадка Эбола может распространиться на ещё две провинции Демократической Республики Конго.