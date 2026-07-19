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Число жертв лихорадки Эбола в Конго увеличилось до 893

Количество умерших от лихорадки Эбола приблизилось к 900, сообщает Министерство связи и средств массовой информации Демократической Республики Конго.

Источник: Аргументы и факты

Количество умерших от лихорадки Эбола приблизилось к 900, сообщает Министерство связи и средств массовой информации Демократической Республики Конго.

«Число летальных исходов достигло 893», — говорится в сообщении.

Всего в Конго зафиксировано 2267 случаев заболевания лихорадкой Эбола, 444 человека излечились. Ещё 722 человека находятся на карантине или в медучреждениях.

«Эпицентром заболевания продолжает оставаться северо-восточная провинция Итури. Показатель смертности от вируса оценивается на уровне 39,4 процента», — заявили в министерстве.

Представители ВОЗ признали текущую ситуацию с распространением Эболы на территории Демократической Республики Конго и Уганды чрезвычайной ситуацией, которая представляет угрозу для здравоохранения других стран.

По данным Reuters, лихорадка Эбола может распространиться на ещё две провинции Демократической Республики Конго.